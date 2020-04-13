На Харьковщине разоблачили преступную группировку, занимавшуюся незаконной вырубкой леса

В состав группировки входили правоохранители. По предварительным оценкам, «черные лесорубы» нанесли государству ущерб на сумму около 300 млн грн. Об этом рассказали в ходе брифинга 13 апреля председатель ХОГА Алексей Кучер, прокурор Харьковской области Александр Фильчаков и руководитель Департамента внутренней безопасности ГУ Национальной полиции в Харьковской области Александр Володин.

Так, 9 апреля в области провели 48 обысков у членов преступной группы, которая занималась вырубкой леса в Валковском и других районах области. В деятельности группы участвовали работники Валковского районного отдела полиции. В результате следственных действий сообщили о подозрении 15 лицам: 11 гражданским и 4 работникам органов Нацполиции. В ближайшее время прокуратура планирует объявить еще около 10 подозрений, в том числе 5 - работникам полиции.

«Вы знаете, что для меня незаконная вырубка леса - одна из приоритетных тем. Все время я держу ее на контроле. Наши координационные совещания с правоохранителями начинаются с этой темы и заканчиваются», - подчеркнул Алексей Кучер.

Он отметил, что это дело на личном контроле держал Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Я при случае хочу поблагодарить министра Арсена Авакова. Он владел всей информацией по поводу того, что работники полиции были задействованы в этих незаконных схемах. Внутренняя безопасность сработала на 100%. Справедливость, законность все же для руководства государства на сегодня является самым высоким приоритетом», - подчеркнул председатель ХОГА.

Алексей Кучер также отметил, что на сегодня следственные действия продолжаются.

«Мы движемся дальше. Огромное количество производств расследуется не только работниками полиции, привлечены ГБР и СБУ. Это говорит о том, что степень проблемы достаточно критическая, и бенефициары достаточно серьезные. Эта операция является первым подтверждением, что просто так никому не отвертеться от ответственности», - подчеркнул Алексей Кучер.

По информации, которую предоставил во время брифинга Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2018 году житель Змиевского района создал группу численностью более 30 человек. В ее деятельность были привлечены работники полиции.

«Правоохранители получили неправомерную выгоду за непринятие мер, предусмотренных законом, и принимали активное участие в преступной деятельности: сопровождали автомобили с незаконно вырубленной древесиной и предоставляли служебную информацию членам преступной группы о запланированных рейдах и других мероприятиях по выявлению и противодействию незаконной деятельности», - сообщил прокурор области.

В настоящее время в ходе досудебного производства установлено, что деятельность группы нанесла государству ущерб - около 850 тыс. грн.

«Однако в материалах досудебного расследования есть данные, которые свидетельствуют, что с 2018 года сумма ущерба составляет около 300 млн грн», - отметил Александр Фильчаков.

По словам Александра Володина, организаторам преступной группы и ее членам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет, а причастным к преступной деятельности работникам полиции - от 7 до 10 лет.

Алексей Кучер отметил, что все представители правоохранительных органов, причастные к вырубке, будут нести ответственность перед законом.

«Я неоднократно сообщал об этом публично, в том числе и на коллегии в прокуратуре, на которой присутствовали работники правоохранительных органов - собственно, и те, которым было сообщено о подозрении. Ни одному лицу, участвующему в этих незаконных схемах по «черной» вырубке лесов, не избежать наказания. Пришло 2 месяца после коллегии, и как раз в отношении лиц, присутствовавших в зале, открыты уголовные производства. Я еще раз сообщаю: это принципиальный вопрос, он поднят на самый высокий уровень. Президент Украины, находясь с рабочей поездкой в ​​Харьковской области, предупредил, что необходимо прекратить происходящее. Поэтому для нашей команды, для руководства области, руководителей правоохранительных органов - это принципиальный и первоочередной вопрос. Каждого причастного обязательно накажем», - подчеркнул Алексей Кучер.

Справка. В целом в текущем году прокуратура области осуществляет процессуальное руководство по 38 уголовным производствам по незаконной вырубке леса. 32 человека получили сообщение о подозрении, сумма убытков, которые они нанесли государству, составляет около 101 млн грн. В течение года прокуратурой области утвержден один обвинительный акт в отношении 8 должностных лиц Октябрьского лесного хозяйства, речь идет об убытках на 100 млн грн. Органами Национальной полиции закончено 21 уголовное производство в отношении 28 человек, суммы убытков - 1,4 млн грн. Сейчас полиция расследует 6 производств в отношении 11 лиц, суммы убытков - 5 млн 800 тыс. грн.