Пропала пенсионерка со шрамом на шее

14 марта 2019 г. 16:13
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Полиция разыскивает Котелевец Веру Федоровну, 1932 года рождения, пропавшую в Балаклейском районе.

 Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 7 марта пенсионерка ушла из дома и не вернулась.

Женщине на вид 80 лет, она имеет рост 160 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, темные глаза, тонкие губы.

Пенсионерка была одета в коричневую куртку, зеленый халат, черные тряпичные сапоги, зеленый или белый платок. На шее у нее имелся серебряный крестик на нитке.

Женщина имеет особые приметы: шрам от операции на животе справа длиной 3 см, шрам от операции на шее под подбородком длиной 6-8 см.

Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваемой сообщать в Балаклейский ОП или телефонам: (049) 2-09-02 (дежурная часть); 0509355351, 0957940700, 0953500453 (сектор уголовного розыска).

 

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