На Харьковщине разыскивают похитителей лошадей

1 марта в 07:40 в Валковский отдел полиции поступило сообщение от 46-летней жительницы села Манилы, которая заявила о краже.

При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестные взломали замки на дверях сарая и похитили 4-х лошадей.