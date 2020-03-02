На Харьковщине разыскивают похитителей лошадей

1 марта в 07:40 в Валковский отдел полиции поступило сообщение от 46-летней жительницы села Манилы, которая заявила о краже.
При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестные взломали замки на дверях сарая и похитили 4-х лошадей.
Следователями Валковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются причастные к совершению преступления лица.