На Харьковщине разыскивают похитителей лошадей

02 марта 2020 г. 14:14
1 марта в 07:40 в Валковский отдел полиции поступило сообщение от 46-летней жительницы села Манилы, которая заявила о краже.
 
При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестные взломали замки на дверях сарая и похитили 4-х лошадей.
 
Следователями Валковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  185 (кража) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются причастные к совершению преступления лица.

 

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