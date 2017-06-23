На Харьковщине ребенка, который залез на дерево, ударило током

23 июня 2017 г. 10:14
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ЧП  произошло в селе Савинцы. О доставке ребенка в больницу медики сообщили в Балаклейский отдел полиции вчера в 20:50,  сообщают в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

У мальчика диагностировали  электротравмы, ожоги и травму головы. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

По словам матери, указанные телесные повреждения ее сын получил при сборе шелковицы с дерева. Вблизи находились провода высоковольтной линии электропередачи.

Информацию внесены в журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства происшествия выясняются.

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