На Харьковщине ребенка, который залез на дерево, ударило током

ЧП произошло в селе Савинцы. О доставке ребенка в больницу медики сообщили в Балаклейский отдел полиции вчера в 20:50, сообщают в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

У мальчика диагностировали электротравмы, ожоги и травму головы. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

По словам матери, указанные телесные повреждения ее сын получил при сборе шелковицы с дерева. Вблизи находились провода высоковольтной линии электропередачи.

Информацию внесены в журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства происшествия выясняются.