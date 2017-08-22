На Харьковщине ребенок съел крем для обуви

22 августа 2017 г. 10:23
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21 августа в 6:30 поступило сообщение о том, что в Первомайскую ЦРБ доставлен мальчик из поселка Слободское, который наелся крема для обуви.

Как сообщает отдкл коммуникации ГУНП Харьковской области, ребенок сейчас находся в реанимационном отделении харьковской областной больницы. Состояние здоровья мальчика средней тяжести.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

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