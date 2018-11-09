На Харьковщине рецидивист нарубил деревьев на 28 тысяч (фото)

Как сообщили в отделе ГУ НП в Харьковской области, 6 ноября к правоохранителям поступило сообщение от работника лесного хозяйства о том, что на территории села Залинейное неизвестный мужчина незаконно рубит деревья.

По адресу полицейские задержали ранее судимого 26-летнего мужчину. Кроме того, на месте происшествия нашли бензопилу и 11 срубленных сосен. Злоумышленник признался, что совершил преступление из корыстных мотивов. Своими действиями злоумышленник нанес лесному хозяйству материальный ущерб в размере почти 28 тысяч гривен.