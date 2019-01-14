На Харьковщине ревнивая жена ударила мужа ножом

12 января в полицию поступила информация о том, что в больницу доставили 39-летнего мужчину с проникающим колото-резаным ранением поясничной области.

Сейчас он находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что травмы потерпевшему нанесла его 40-летняя сожительница, когда они вместе находились в гостях у знакомых, где распивали спиртные напитки.

Супруги поссорились на почве ревности, и злоумышленница ударила сожителя ножом.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит 5 до 8 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.