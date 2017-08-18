На Харьковщине ревнивый мужчина убил сожительницу

17 августа в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от мужчины о том, что его 43-летний товарищ вероятно убил свою сожительницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

В помещении правоохранители обнаружили тело 40-летней женщины.

По заключению экспертов, она скончалась 10 августа в результате многочисленных телесных повреждений и черепно-мозговой травмы.

Подозреваемого задержали в городе Изюме. Как объяснил мужчина, во время распития алкоголя с сожительницей между ними возникла ссора из-за ревности. Он избил ее и оставил в бессознательном состоянии. После этого злоумышленник поехал к друзьям, где в течение недели употреблял алкоголь.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.