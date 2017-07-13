На Харьковщине руководительница почтового отделения сымитировала ограбление «Укрпочты»

13 июля 2017 г. 10:56
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Жительница поселка Варваровка Волчанского района сымитировала разбойное нападение на отделение «Укрпочты» и завладела деньгами учреждения на сумму более 5000 гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Событие произошло 13 мая этого года. В Волчанский отдела полиции с заявлением об ограблении обратилась 54-летняя начальник отделения «Укрпочта». Женщина рассказала, что около 10-00 неизвестный, одетый в камуфлированную одежду и "Балаклава", зашел в помещение почты и неожиданно набросился на нее. По ее словам, мужчина сначала бросил ей в глаза белый порошок, затем связал ей руки и ноги скотчем и забрал из сейфа деньги в сумме около 5000 гривен. Нападающий взял ключи от входной двери, закрыл женщину в отделении и скрылся с места происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что факта совершения преступления не было, а потерпевшая все придумала. Женщина самостоятельно рассыпала стиральный порошок на рабочем месте и на пол, разбросала предметы, связала себе руки и ноги скотчем. После этого позвонила своему мужу и сообщила о совершении нападения на нее.

Прибыв на помощь жене в помещение почты, мужчина вызвал полицию.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.
 

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