На Харьковщине рыбак провалился под лед и утонул

17 февраля 2020 г. 11:54
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В селе Малая Рогань Харьковского района во время ловли рыбы на местном озере 69-летний мужчина провалился под лед. Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, трагедия случилась 15 февраля.
 
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что на расстоянии 200 метров от берега на поверхности находится тело погибшего мужчины.
Сотрудники Службы спасения с помощью резиновой лодки, спасательной веревки и подручных средств вытащили мужчину без признаков жизни из воды и доставили на берег.

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