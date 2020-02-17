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На Харьковщине рыбак провалился под лед и утонул
17 февраля 2020 г. 11:54
129 просмотров
В селе Малая Рогань Харьковского района во время ловли рыбы на местном озере 69-летний мужчина провалился под лед. Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, трагедия случилась 15 февраля.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что на расстоянии 200 метров от берега на поверхности находится тело погибшего мужчины.
Сотрудники Службы спасения с помощью резиновой лодки, спасательной веревки и подручных средств вытащили мужчину без признаков жизни из воды и доставили на берег.
Раздел:
Происшествия
Теги:
Малая Рогань
Рыбак
утонул рыбак
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