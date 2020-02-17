На Харьковщине рыбак провалился под лед и утонул

В селе Малая Рогань Харьковского района во время ловли рыбы на местном озере 69-летний мужчина провалился под лед. Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, трагедия случилась 15 февраля.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что на расстоянии 200 метров от берега на поверхности находится тело погибшего мужчины.