На Харьковщине с начала года в результате пожаров погибли 95 человек

С начала года на Харьковщине в результате пожаров погибли 95 человек, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в течение года в нашем регионе произошло 8390 пожаров, которые не только нанесли материальный ущерб на сумму более 57 миллионов гривен, но и унесли жизни 95 человек, в том числе 1 ребенка.

Только за эту неделю на пожарах были обнаружены тела 4 погибших.

Как отмечают спасатели, осенью, как правило, с понижением температуры окружающей среды существенно увеличивается количество пожаров в частном жилом секторе.

По данным ГСЧС, обычно основными причинами возникновения возгораний и, как следствие, гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Поэтому Служба спасения призывает граждан всегда соблюдать простые правила безопасности в быту для того, чтобы не стать частью неутешительной статистики.