На Харьковщине СБУ пресекла деятельность агентурной сети российских спецслужб (видео, фото)

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры области пресекли деятельность агентурно-информаторськой сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Правоохранители установили, что в состав сети входило трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной полиции в Харьковской области.

Сотрудники СБ Украины задокументировали связь участников агентурной сети с ГУ ГШ ВС РФ, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом.

Злоумышленники также передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.

Во время спецоперации правоохранители задержали трех участников агентурной сети. В ходе обысков по местам их проживания сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факт выполнения ими преступных задач в интересах спецслужб РФ.

Фигурантам дела объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.