На Харьковщине СБУ пресекла деятельность агентурной сети российских спецслужб (видео, фото)

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры области пресекли деятельность агентурно-информаторськой сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.
Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.
Правоохранители установили, что в состав сети входило трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной полиции в Харьковской области.
Сотрудники СБ Украины задокументировали связь участников агентурной сети с ГУ ГШ ВС РФ, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом.
Злоумышленники также передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.
Во время спецоперации правоохранители задержали трех участников агентурной сети. В ходе обысков по местам их проживания сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факт выполнения ими преступных задач в интересах спецслужб РФ.
Фигурантам дела объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.