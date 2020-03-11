На Харьковщине семилетняя девочка чуть не убила бабушку

11 марта 2020 г. 10:45
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Вчера, 10 марта, в районную полицию поступило сообщение о том, что в отделение реанимации Змиевской больницы с колото-резаными ранениями спины в тяжелом состоянии доставлена 43-летняя жительница села Гениевка.

Правоохранители установили, что в тот день пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своей дочерью. Женщины начали толкать друг друга и хватать за волосы. Свидетелем конфликтной ситуации стал ребенок. Защищая свою мать, семилетняя девочка схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов бабушке в спину. Вещественные доказательства изъяты.

Как сообщили в ГУ Нацполиции, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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