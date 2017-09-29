На Харьковщине школьница выпала с балкона. У несовершеннолетней перелом позвоночника

Событие произошло 28 сентября в Купянске.

В 14:30 16-летняя школьница была госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи с переломом позвоночника. На данный момент состояние здоровье потерпевшей медики оценивают как средней тяжести.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, девушка, находясь в гостях у своей подруги, по неосторожности выпала с балкона квартиры, расположенной на 4-м этаже.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

