На Харьковщине школьница выпала с балкона. У несовершеннолетней перелом позвоночника

29 сентября 2017 г. 10:41
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Событие произошло 28 сентября в Купянске.

В 14:30 16-летняя школьница была госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи с переломом позвоночника. На данный момент состояние здоровье потерпевшей медики оценивают как средней тяжести.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области,  девушка, находясь в гостях у своей подруги, по неосторожности выпала с балкона квартиры, расположенной на 4-м этаже.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 

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