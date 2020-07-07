На Харьковщине снова горело пшеничное поле: правоохранители подозревают поджог

07 июля 2020 г. 16:01
1 просмотр

Сообщение о пожаре в селе Рясное Близнюковского района поступило правоохранителям 6 июля в 13:50. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место происшествия выезжали руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания сгорело около 10 гектар пшеницы. Пожар работники ГСЧС ликвидировали в течение часа. Пострадавших нет.

Установлено, что указанный участок поля общей площадью 119 гектаров принадлежит частному сельскохозяйственному предприятию. Предварительно, возгорание началось с угла поля. Причина пожара устанавливается.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия. Сумма материального ущерба устанавливается.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53