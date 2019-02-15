На Харьковщине снова обнаружены агитационные нарушения

С начала года полицией зарегистрировано 64 сообщения о нарушениях Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

Так, за сутки сообщение о таких нарушениях поступили в Киевский, Московский, Купянский и Лозовской отдел полиции. Люди сообщали об обнаружении бигбордов с агитационной информацией, которая не содержит данных о заказчике, тираж, и другие исходные данные, предусмотренные законом.Также в поселке Краснопавловка Лозовского района представитель общественной организации обнаружил на электрических опорах агитационные листовки кандидата на пост Президента Украины, которые содержат аналогичные нарушения.

Все заявления зарегистрированы в журнале заявлений и сообщений райотделов полиции. Проводится проверка информации.