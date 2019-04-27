На Харьковщине спасатели 32 раза тушили пожары в экосистемах за сутки

27 апреля 2019 г. 10:13

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, в течение суток подразделения спасталеи осуществили 32 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев и камыша.

Суммарная площадь горения составила около 3 га.

Кроме того, по прогнозам Укргидрометцентра,  на Харьковщине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В связи с этим в ведомстве призывают людей не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах. Ведь подавляющее большинство пожаров в экосистемах случается из-за легкомысленности людей, которые продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

Так, в течение пожароопасного периода запрещается посещать хвойные леса, разводить костер в лесу и лесопосадках, заезжать автомобилем в лес, курить, бросать в лесу непогашенные спички или окурки и охотиться с использованием огнестрельного оружия.

 

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