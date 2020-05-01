На Харьковщине спасатели освободили 10-летнего ребенка из ловушки

01 мая 2020 г. 15:35
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В городе Первомайский на Харьковщине спасатели освободили ребенка, которого зажало в конструкциях заброшенной местной школы.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 1 мая в 12:06 спасателям поступила информация о том, что 10-летний ребенок оказался зажат между кирпичной стеной и бетонной лестницей заброшенного здания школы и не мог самостоятельно освободиться.

Спасатели успокоили мальчика и сразу приступили к операции по спасению.

Применив специальные спасательные инструменты, спасатели освободили мальчика из бетонной ловушки.

В спасательной операции, которая длилась 20 минут, приняли участие двое спасателей.

 

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