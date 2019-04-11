На Харьковщине спасатели вывели из огня женщину

Пожар произошел в с. Гладковка Коломакского района области на территории частного дома.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, хозяева пытались сжечь мусор, но огонь вышел из-под контроля и перекинулся на летнюю кухню с погребом, которые сгорели на площади 40 кв.метров. Также начала гореть пристройка к жилому дому, где располагался вход и огонь уничтожил дровник с дровами на площади 55 кв.метров.

Пожарные оперативно прибыли по вызову, сбили пламя на пути эвакуации и вывели на свежий воздух хозяйку дома, тем самым спасая ей жизнь.

Полная ликвидация ЧП произошла в 18:30.

Отметим, что всего за сутки спасатели 67 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша, хвойной подстилки и мусора. Общая площадь пожаров составила около 17 га.

Огонь уничтожил или повредил два жилых дома, две летние кухни, несколько хозпостроек, погребы и забор.