На Харьковщине спасатели вывели из огня женщину

11 апреля 2019 г. 10:58
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Пожар произошел в с. Гладковка Коломакского района области на территории частного дома. 

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, хозяева пытались сжечь мусор, но огонь вышел из-под контроля и перекинулся на летнюю кухню с погребом, которые сгорели на площади 40 кв.метров. Также начала гореть пристройка к жилому дому, где располагался вход и огонь уничтожил дровник с дровами на площади 55 кв.метров.

Пожарные оперативно прибыли по вызову, сбили пламя на пути эвакуации и вывели на свежий воздух хозяйку дома, тем самым спасая ей жизнь.

Полная ликвидация ЧП произошла  в 18:30.

Отметим, что всего за сутки спасатели 67 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша, хвойной подстилки и мусора. Общая площадь пожаров составила около 17 га.

Огонь уничтожил или повредил два жилых дома, две летние кухни,  несколько хозпостроек, погребы и забор.

 

 

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