На Харьковщине спасли подростка, который собирался спрыгнуть с крыши недостроя

24 марта в 19:14 к спасателям поступило сообщение от сотрудников полиции о том, что в пгт. Изюм на ул. Киевской 12-летний парень пытался совершить самоубийство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, подросток влез на балконную плиту четвертого этажа недостроенного дома и пытался прыгнуть вниз.

К месту вызова немедленно выехали бойцы ГСЧС на спасательном автомобиле и автолестнице. На момент их прибытия на месте происшествия работали полицейские и медики скорой помощи.

Балконная плита ничем не была огорожена. Парень стоял на ее краю, по словам спасателей, он находился в истеричном состоянии и угрожал покончить с собой, если кто-то попытается к нему приблизиться.

Начальник караула все же смог тайком подобрался к парню и, пообщавшись с ним, смог уговорить зайти внутрь комнаты.

Далее с подростком продолжили работу врачи и работники полиции.

Однако в полиции озвучили информацию о том, что прыгать с недостроя подросток не собирался.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 марта в полицию поступило сообщение о том, что по недостроенному сооружению на улице Киевской ходит ребенок.

На место прибыли работники полиции, спасатели и сотрудники скорой медицинской помощи.

Полицейские установили личность подростка. Им оказался 15-летний житель поселка Савинцы Балаклейского района.

Предварительно, парень был в возбужденном состоянии и полез на недострой. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание матери, чтобы она бросила пить. Прыгать со здания подросток не собирался.

С парнем все в порядке, полицейские провели с ним профилактическую беседу и вернули его домой.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета Изюмского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.