 

На Харьковщине спиленные деревья вывозят грузовиками

16 июля 2019 г. 17:42
6 просмотров

В отделе коммуникации ГУНП в харьковской области сообщили, что 11 июля в Чугуевский отдел полиции поступило заявление о том, что на нескольких участках Чугуево-Бабчанского лесного хозяйства было выявлено пять грузовиков со спиленной древесиной.

Во время осмотра было установлено, что в автомобилях перевозили 85 деревьев, из них на 74 отсутствовали электронные чипы. Также у водителей не было никаких подтверждающих документов на перемещение или хранения данного вида древесины.

Сведения о событии следователем Чугуевского отдела полиции внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

В ходе первоочередных следственных действий работники полиции установили владельцев изъятых авто и допросили свидетелей происшествия. В ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» направлен запрос с целью установления владельца или постоянного лесопользователя и предоставления соответствующей документации: договоров, товарно-транспортных накладных, протоколов согласования стоимости услуг на погрузку, разгрузку и перевозку древесины, сведений материально-денежной оценки.

В настоящее время планируется проверка данного лесного хозяйства с привлечением специалистов государственной экологической службы в Харьковской области с целью установления причиненного вреда.

12 июля в Чугуевский городской суд Харьковской области было направлено ходатайство об аресте имущества.

Сейчас следователями проводятся другие следственно-розыскные действия в рамках уголовного производства.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.