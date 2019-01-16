В Харькове стреляли в полицейского, введен план перехвата

На Харьковщине двое неизвестных в масках ранили полицейского и скрылись.
Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской облати, нападение произошло сегодня, в 7:40 утра.
По предварительным данным, преступники использовали травматическое оружие.
Раненому 39-летнему начальнику отдела оперативных разработок в восточном регионе Харькова оказывается медицинская помощь.
По словам Вячеслава Аброськина, имя заказчика нападения на полицейского правоохранителям уже известно.
По городу введен оперативный план «Сирена», преступников ищут.