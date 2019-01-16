В Харькове стреляли в полицейского, введен план перехвата

16 января 2019 г. 9:34
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На Харьковщине двое неизвестных в масках ранили полицейского и скрылись.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской облати, нападение произошло сегодня, в 7:40 утра.

По предварительным данным, преступники использовали травматическое оружие.

Раненому 39-летнему начальнику отдела оперативных разработок в восточном регионе Харькова оказывается медицинская помощь.

По словам Вячеслава Аброськина, имя заказчика нападения на полицейского правоохранителям уже известно.

По городу введен оперативный план «Сирена», преступников ищут.

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