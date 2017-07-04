На Харьковщине судили чиновника-взяточника

Изюмский городской суд области признал виновным 40-летнего архитектора одной из городских советов в области, члена постоянно действующей комиссии по вопросам отключения квартир и нежилых помещений от централизованной системы отопления и готовности к эксплуатации системы автономного отопления, в получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор Изюмской местной прокуратуры Иван Красиля, архитектор приговорен к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и коммунальных предприятиях сроком на 2 года .

"Прокуратура доказала в суде, что архитектор требовал и получил от предпринимателя 4 тыс. грн. За согласование акта об отключении магазина от внутридомовых сетей централизованного теплоснабжения и готовности к эксплуатации системы индивидуального (автономного) отопления. Задержали служащего летом 2015 года" на горячем ", - рассказал И. Красиля.

В настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.