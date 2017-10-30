На Харьковщине сын убил мать и пытался «замести следы» убийства

29 октября в доме в поселке Спиваковка Изюмского района медики обнаружили тело 75-летней женщины с признаками насильственной смерти и вызвали правоохранителей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области, прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили женщину с травмами лица и головы, а также оголенный электрический провод и большое количество воды возле тела. Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина умерла от многочисленных телесных повреждений.

- По указанному адресу находился сын потерпевшей, - рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Давиденко.

- Во время допроса 45-летний мужчина объяснил, что несколько дней подряд он совместно с матерью распивал алкогольные напитки.

И последнее, что он помнит, что у них возник конфликт. Через несколько часов после очередной пьянки мужчина проснулся и увидел,

что мать лежит без признаков жизни на полу. Чтобы его не заподозрили в убийстве, мужчина инсценировал гибель матери от удара тока.

Позже злоумышленник пояснил, что избил мать за то, что она отказалась купить спиртное.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Преступник задержан и помещен в изолятор временного содержания.