На Харьковщине трехлетний мальчик сбежал от отца и заблудился в лесу

09 июня 2020 г. 11:32
2 просмотра

Вчера, 8 июня в 15:17 в Красноградский отдел полиции поступило сообщение от мужчины о том, что его трехлетний сын сбежал во время прогулки по лесу. В течение часа отец самостоятельно пытался разыскать ребенка, но так и не смог найти.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по тревоге был поднят личный состав Красноградского, Зачепиловского и Кегичевского отделов полиции. В ходе поисков сотрудники группы реагирования патрульной полиции Красноградского ОП около 17:00 установили местонахождение мальчика в том же лесу.

В настоящее время решается вопрос о привлечении отца мальчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53