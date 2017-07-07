На Харьковщине трехлетняя девочка упала в кипяток

Инцидент произошел накануне, около 22:30 в селе Вторая Ивановка.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, 27-летняя мать девочки, принесла в комнату таз с горячей водой и поставила на пол. Пока женщина отвлеклась на несколько минут, девочка отступила назад, споткнулась и упала в таз с кипятком. Мать немедленно вызвала медиков.

Девочку сначала доставили в Балаклейскую больницу, а потом переправили в одну из больниц города Харькова. Сейчас состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.