На Харьковщине - три новых случая заболевания коронавирусом: что известно о заболевших

12 апреля 2020 г. 10:10
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На Харьковщине по состоянию на сегодня, 12 апреля, уже 11 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.

При этом он отметил, что за сутки добавились еще три подтвержденных случая заболевания.

По его информации, все заболевшие - женщины, жительницы Харькова, Балаклеи и Лозовой в возрасте 39, 42 и 62 лет. Заболевшие госпитализированы. В тяжелом состоянии среди них никого нет.

Как отметил Кучер, среди заболевших – одна медработница, которая работала в Кропивницком.

Другая заболевшая - имела контакт с мужчиной, у которого подтвержден диагноз.

Что касается третьей заболевшей, то происхождение заболевания у нее уточняется, пребывание за границей женщина отрицает.

«Контакты двух заболевших, а их 3, - установлены и госпитализированы; по одному из случаев в процессе уточнения.

Всего установлено 357 контактных лиц по подтвержденным случааям заболеваний COVID-19 и еще не подтвержденных подозрений.

«Наш сегодняшний итог выглядит так. Всего зарегистрировано 59 подозрений, из которых:

▪11 случаев подтверждено;

▪19 опровергнуто;

▪ другие проверяются.

К счастью, ни один человек не умер. Но, к сожалению, никто еще не выздоровел», - подытожил  глава ХОГА.

 

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