На Харьковщине - три новых случая заболевания коронавирусом: что известно о заболевших

На Харьковщине по состоянию на сегодня, 12 апреля, уже 11 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.
При этом он отметил, что за сутки добавились еще три подтвержденных случая заболевания.
По его информации, все заболевшие - женщины, жительницы Харькова, Балаклеи и Лозовой в возрасте 39, 42 и 62 лет. Заболевшие госпитализированы. В тяжелом состоянии среди них никого нет.
Как отметил Кучер, среди заболевших – одна медработница, которая работала в Кропивницком.
Другая заболевшая - имела контакт с мужчиной, у которого подтвержден диагноз.
Что касается третьей заболевшей, то происхождение заболевания у нее уточняется, пребывание за границей женщина отрицает.
«Контакты двух заболевших, а их 3, - установлены и госпитализированы; по одному из случаев в процессе уточнения.
Всего установлено 357 контактных лиц по подтвержденным случааям заболеваний COVID-19 и еще не подтвержденных подозрений.
«Наш сегодняшний итог выглядит так. Всего зарегистрировано 59 подозрений, из которых:
▪11 случаев подтверждено;
▪19 опровергнуто;
▪ другие проверяются.
К счастью, ни один человек не умер. Но, к сожалению, никто еще не выздоровел», - подытожил глава ХОГА.