На Харьковщине три рыбака провалились под лед в ставке

18 февраля 2020 г. 16:00
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18 февраля в 12:12 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на местном пруду в селе Ольховка Харьковского района под лед провалились трое рыбаков. Об этом сообщили в пресс-слубже ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

К месту происшествия немедленно отправилось отделение спасателей пожарно-спасательной части №8 Индустриального района города Харькова.

На момент прибытия спасателей стало известно, что на расстоянии 30 метров от берега на льду находился человек, который провалился и по грудь был в воде.

Двух рыбаков удалось спасти другим рыбакам.

Чтобы спасти рыбака, который уже сильно замерз, спасатели задействовали пожарные лестницы и спасательные веревки.

Добравшись до пострадавшего, спасатели вытащили его из ледяной воды и доставили на берег.

Все трое мужчин (один местный житель и два жителя города Харькова) бригадой медиков были госпитализированы в больницу города Харькова.

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