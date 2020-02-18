На Харьковщине три рыбака провалились под лед в ставке

18 февраля в 12:12 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на местном пруду в селе Ольховка Харьковского района под лед провалились трое рыбаков. Об этом сообщили в пресс-слубже ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К месту происшествия немедленно отправилось отделение спасателей пожарно-спасательной части №8 Индустриального района города Харькова.

На момент прибытия спасателей стало известно, что на расстоянии 30 метров от берега на льду находился человек, который провалился и по грудь был в воде.

Двух рыбаков удалось спасти другим рыбакам.

Чтобы спасти рыбака, который уже сильно замерз, спасатели задействовали пожарные лестницы и спасательные веревки.

Добравшись до пострадавшего, спасатели вытащили его из ледяной воды и доставили на берег.

Все трое мужчин (один местный житель и два жителя города Харькова) бригадой медиков были госпитализированы в больницу города Харькова.