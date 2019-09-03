На Харьковщине трое грабителей били и пытали провизора фармацевтической компании

В Харькове трое грабителей проникли в квартиру, били и пытали хозяина, пока тот не признался, где именно прячет деньги. Стон и крики провизора фармацевтической компании услышали соседи, и сразу же вызвали полицию.

Виктория Дубовик, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Зловмисники - їх було троє, двоє було у балаклавах, в масках - приховували своє обличчя. Забрали заощадження. Забрали прикраси ювелірні, які знайшли. І намагалися втекти, однак коли вони знущалися над чоловіком, звісно, він скрикував. Був якийсь шум, і цей шум почули сусіди і викликали поліцію

Получить от пострадавшего удалось почти тринадцать тысяч долларов. Соседи говорят: громких криков не было, большинство жителей подъезда узнали об ограблении уже после того, как приехала полиция.

А вот Надежда говорит, что видела, как злоумышленники заходили в подъезд.

Надежда, соседка потерпевшего

Я здесь гуляла - идут люди и чужие, ну, а я ж знаю… Ну, я вижу, что люди идут, ты их не знаешь, но что ты им сделаешь…

Одного из грабителей полицейские задержали прямо у подъезда. Он и рассказал, на каком авто они передвигались, после чего удалось перехватить и второго сообщника. Местонахождение третьего сейчас устанавливают.

После обыска полицейские изъяли у грабителей часть от украденных денег, украшения, а также перчатки, балаклавы, складной нож и металлическую палку.

Сергей Дводненко, начальник Московского отделения полиции

Що стосується особистостей затриманих, то слід відзначити, що один вже був раніше судимий за статтею 307- збут наркотиків - та крадіжку з проникненням до житла, а іншого було повідомлено про підозру в серпні місяці за фактом незаконного поводження із зброєю та шахрайство

На данный момент все детали преступления устанавливаются, двое злоумышленников уже находятся под стражей. Каждому из них грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.