На Харьковщине трое парней за одну ночь совершили ряд краж из автомобилей

07 сентября 2020 г. 18:32
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Двое 22-летних и один 16-летний жители города Чугуева взламывали замки автомобилей и совершали кражи. Похищали все, что можно было потом продать или использовать в собственных целях.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, среди похищенного - магнитолы, аккумулятор, инструменты, мобильный телефон и ноутбук. Украденное они прятали дома. Сейчас все вещи изъяты, проводятся следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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