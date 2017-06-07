На Харьковщине тюремщика подозревают в избиении подростка-инвалида

О происшествии на своей странице в соцсети "Фейсбук" написала мама пострадавшего подростка Светлана Умеренкова.

По ее словам, мальчик с друзьями увидел вросший в землю запорожец, без стекла. Дети сели посидеть в машину, когда к ним подошел хозяин авто и распылил подросткам в глаза перцовый баллончик. Трое подростков успели убежать, но ее сын не успел. У мальчика нет одной ноги. Тогда мужчина начал избивать инвалида.

На помощь подростку пришли соседи мужчины, которые вызвали полицию, а те, в свою очередь, маму мальчика.

Светлана заявляет, что обидчиком ее сына оказался надзиратель в одной из колоний Харькова. Мужчина потребовал возместить ему моральный ущерб в размере 100 долларов.

Родители избитого парня обратились в полицию и зафиксировали побои.

В отделе коммуникации полиции в Харьковской области отметили, что узнали об инциденте из соцсетей.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией - ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Парню выдано направление на прохождение медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений. После получения результатов экспертизы материалы будут переданы по подследственности в пенитенциарную службу для дальнейшего расследования.