На Харьковщине у двух водителей обнаружили наркотические вещества

01 июля 2017 г. 17:21
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Накануне у двух водителей транспортных средств во время осмотра работники полиции обнаружили коноплю и белый порошок, похожий на наркотическое вещество. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

По их сведениям, у водителя автомобиля «Фольксваген Гольф» во время осмотра была обнаружена конопля, а на следующий день у 30-летнего водителя  «ГАЗ-3302» обнаружили вещество в виде порошка белого цвета, похожего на наркотическое вещество, весом 1,5 грамма.

По данным фактам происшествий проводится проверка.

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