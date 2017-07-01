На Харьковщине у двух водителей обнаружили наркотические вещества

Накануне у двух водителей транспортных средств во время осмотра работники полиции обнаружили коноплю и белый порошок, похожий на наркотическое вещество. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

По их сведениям, у водителя автомобиля «Фольксваген Гольф» во время осмотра была обнаружена конопля, а на следующий день у 30-летнего водителя «ГАЗ-3302» обнаружили вещество в виде порошка белого цвета, похожего на наркотическое вещество, весом 1,5 грамма.

По данным фактам происшествий проводится проверка.