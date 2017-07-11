На Харьковщине у мужчины изъяли более 100 кустов снотворного мака

11 июля 2017 г. 10:30
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Во время проведения санкционированного обыска домовладения мужчины в селе Бутовка Змиевского района работники полиции обнаружили 123 наркосодержащих растения. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

Сотрудникам полиции хозяин дома пояснил, что растения снотворного мака выросли сами.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 310 ч. 1 (посев иливыращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3-х лет ограничением свободы. Следственные действия продолжаются.
 

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