На Харьковщине у мужчины изъяли более 2000 граммов пороха

09 сентября 2017 г. 15:27
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Взрывчатое вещество было обнаружено по месту жительства 49-летнего жителя Балаклейского района.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, в ходе проведения санкционированного обыска домовладения жителя села Борщивка, участковые офицеры полиции обнаружили в доме пакет, в котором находилось 2200 граммов взрывчатого вещества.

Как рассказал начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук, во время досудебного следствия установлено, что порох человек собрал на полигоне после взрывов на арсенале у Балаклее и хранил его на всякий случай.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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