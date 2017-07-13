На Харьковщине у мужчины изъяли более килограмма наркотических веществ

13 июля 2017 г. 10:09
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Накануне во время проведения санкционированного обыска домовладения 41-летнего мужчины в селе Зидьки Змиевского района работниками полиции было обнаружено 36 кустов конопли, 100 граммов сушеного мака, килограмм сушеной вещества, похожего на каннабис, килограмм пороха и металлический предмет, представляющий собой часть огнестрельного оружия времен Второй мировой войны длиной 55 см со спусковым механизмом. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Хозяин дома пояснил, что выращивал и хранил растения для собственного потребления.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3-х лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.
 

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