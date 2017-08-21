На Харьковщине у мужчины изъяли каннабис

21 августа 2017 г. 10:10
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Во время обыска дома 35-летнего мужчины в поселке Лиман Змиевского района работники полиции обнаружили 32 куста конопли в огороде.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, хозяин дома выращивал и хранил наркосодержащие растения для собственного потребления без цели сбыта.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли)

Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.

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