На Харьковщине у мужчины изъяли каннабис

Во время обыска дома 35-летнего мужчины в поселке Лиман Змиевского района работники полиции обнаружили 32 куста конопли в огороде.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, хозяин дома выращивал и хранил наркосодержащие растения для собственного потребления без цели сбыта.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли)

Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.