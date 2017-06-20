На Харьковщине задержан мужчина во время изготовления опиума

20 июня 2017 г. 11:16
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В г. Первомайский у 40-летнего мужчины был обнаружен шприц с 4мл вещества коричневого цвета и принадлежности для изготовления наркотических веществ. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как пояснил мужчина, опий он изготавливает для себя для дальнейшего использования без цели сбыта.

Данный факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 309 (незаконное изготовление, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов  без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3-х лет.

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