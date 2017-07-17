На Харьковщине у мужчины нашли наркотики

Накануне сотрудники полиции Дергачевского отдела обнаружили во дворе одного из жителей села Цуповка 70 наркосодержащих кустов.

Как сообщают в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, ранее судимый 42-летний местный житель выращивал коноплю и снотворный мак. Кроме этого, на территории домовладения мужчины были обнаружены полимерные бутылки с веществом желто-коричневого цвета.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

