На Харьковщине у мужчины обнаружили арсенал оружия

21 сентября 2017 г. 15:07
26 просмотров

Опасные предметы нашли на территории Богодуховского района.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, во время проведения санкционированного обыска в доме 41-летнего жителя Богодухова обнаружили 2 тротиловые шашки, более 20 патронов различного калибра, две дымовые шашки, запалы, 4 сигнальные мины, 7 магазинов к АК-47, гильзы, корпус "РПГ-26".

Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Цель хранения и место приобретения устанавливается.

Следствием открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.