На Харьковщине у мужчины обнаружили арсенал оружия

Опасные предметы нашли на территории Богодуховского района.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, во время проведения санкционированного обыска в доме 41-летнего жителя Богодухова обнаружили 2 тротиловые шашки, более 20 патронов различного калибра, две дымовые шашки, запалы, 4 сигнальные мины, 7 магазинов к АК-47, гильзы, корпус "РПГ-26".

Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Цель хранения и место приобретения устанавливается.

Следствием открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.