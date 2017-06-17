На Харьковщине у мужчины обнаружили наркотики

Наркотические вещества нашли у 25-летнего мужчины в Черкасской Лозовой. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители обнаружили около 100 граммов высушенного и измельченного каннабиса, около 30 граммов конопляного семени, которое владелец хранил в полиэтиленовых пакетиках.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Мужчина пояснил следователю, что не имел намерений продавать наркотики, а хранил их для собственного употребления.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.