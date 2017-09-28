На Харьковщине у пенсионера изъяли 2,5 килограмма конопли

Накануне в полицию обратился житель поселка Звидки Змиевского района. Односельчанин отметил, что 68-летний мужчина выращивает у себя на участке марихуану.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, в ходе обыска домовладения было обнаружено 72 куста конопли, мешок с почти 2,5 килограммами сухой марихуаны, а также коробок с перетертой наркотическим веществом весом 12 грамм.

Хозяин дома пояснил, что выращивал и хранил растения без цели сбыта. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по открытому уголовному производству по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 3-х лет лишения свободы.

