На Харьковщине ураганный ветер повалил деревья на трассу

Проезд государственными дорогами Харьковской области обеспечен.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

По данным САД, 24 февраля 2020 Харьковская область находилась под влиянием циклонов. Наблюдались осадки в виде дождя. Около 17:00 часов вечера идущий с севера области дождь превращался в мокрый снег, к снегу добавился порывистый ветер.

В Дергачевском и Золочевском на отдельных участках выпало около 15 см снега.

Как отметили в САД, техника работала в круглосуточном режиме во всех направлениях. Температура ночью колебалась от + 1 ° С до -2 ° С.

Работа была направлена ​​на очистку проезжей части и ликвидации гололеда.

Как следует из оперативной информации САД, по состоянию на утро 25 февраля на дорогах области работает 155 единиц спецтехники и 188 рабочих дорожного хозяйства. За сутки на обработку дорог противогололедными материалами использовано 905м3 песчано-соляной смеси и 122т технической соли.

Выполняются работы по очистке и расширению проезжей части, а также обработка дорог противогололедными материалами на маршрутах с наибольшей интенсивностью движения и на аварийно опасных участках (спуски, подъемы).

Кроме того, сообщается, что в результате порывистого ветра были повалены деревья на проезжую часть. В течение ночи и сейчас дорожники убирают поваленные деревья и ветки с проезжей части государственных дорог.

Сегодня по прогнозу синоптиков облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7 - 12 м / с. Температура воздуха днем ​​+ 2 ° С + 5 ° С.

В САД обращают внимание автолюбителей на то, что в связи с переходом температуры через "0 ° С", на дорогах области местами может быть гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем.

Поэтому дорожники призывают водителей транспортных средств с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам и отказаться от рискованных маневрирования и придерживаться соблюдения ПДД.