На Харьковщине утопилась женщина

02 декабря 2017 г. 10:15
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30 ноября в полицию поступило заявление от 35-летнего мужчины о пропаже в поселке Донец его 56-летней матери. 

Как рассказали в Балаклейском отделе полиции ГУНП в Харьковской области, тело женщины обнаружили в реке Северский Донец.

Полицейские установили, что у женщины в последнее время подкосилось психическое здоровье из-за болезни и, чтобы не травмировать семью, она решила свести счеты с жизнью.

Погибшая оставила предсмертную записку, в которой просила прощения у своих близких.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

 

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