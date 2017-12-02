На Харьковщине утопилась женщина

30 ноября в полицию поступило заявление от 35-летнего мужчины о пропаже в поселке Донец его 56-летней матери.

Как рассказали в Балаклейском отделе полиции ГУНП в Харьковской области, тело женщины обнаружили в реке Северский Донец.

Полицейские установили, что у женщины в последнее время подкосилось психическое здоровье из-за болезни и, чтобы не травмировать семью, она решила свести счеты с жизнью.

Погибшая оставила предсмертную записку, в которой просила прощения у своих близких.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".