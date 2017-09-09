На Харьковщине в автомобиле обнаружили оружие и боеприпасы

Накануне полицейскими в поселке Слобожанское был остановлен автомобиль «Опель Аскона» под управлением 42-летнего местного жителя. В салоне также находился 59-летний житель города Харькова.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, при осмотре вещей в пакете был найден обрез винтовки в ржавом состоянии калибра 7,62 и 7 патронов.

Для выяснения всех обстоятельств мужчин доставили в отделение полиции. Изъятое направили на экспертизу. Цель перевозки и место приобретения устанавливаются.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.

