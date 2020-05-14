На Харьковщине в грузовом поезде обнаружили иностранца, который нелегально пытался попасть в РФ

На Харьковщине сегодня, 14 мая, пограничники обнаружили и задержали гражданина Узбекистана, который пытался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Россию в пустом вагоне грузового поезда.
Об этом сообщили в пресс-службе восточного регионального Управления ГПСУ.
Так, ночью на железнодорожной станции Тополя, в трех километрах от границы, пограничники остановили и осмотрели поезд. В одном из пустых полувагонов прятался гражданин Узбекистана.
Выявить нарушителя пограничному наряду помогли камеры видеонаблюдения.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины правоохранители привлекли иностранца к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП.
Кроме того, нарушителю запретили въезд в Украину на пять лет. Сейчас иностранец в принудительном порядке вернется в страну происхождения.