На Харьковщине в грузовом поезде обнаружили иностранца, который нелегально пытался попасть в РФ

14 мая 2020 г. 14:14
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На Харьковщине сегодня, 14 мая, пограничники обнаружили и задержали гражданина Узбекистана, который пытался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Россию в пустом вагоне грузового поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе восточного регионального Управления ГПСУ.

Так, ночью на железнодорожной станции Тополя, в трех километрах от границы, пограничники остановили и осмотрели поезд. В одном из пустых полувагонов прятался гражданин Узбекистана.

Выявить нарушителя пограничному наряду помогли камеры видеонаблюдения.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины правоохранители привлекли иностранца к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП.

Кроме того, нарушителю запретили въезд в Украину на пять лет. Сейчас иностранец в принудительном порядке вернется в страну происхождения.

 

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