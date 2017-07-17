На Харьковщине в камышах нашли тело женщины

17 июля в 12:00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение от 53-летнего жителя. Харькова о том, что около водоема в селе Затишье в камышах он обнаружил тело неизвестной женщины. Об этом сообщает пресс-цент ГУНП Харьковской области.
В ходе проведения розыскных мероприятий личность погибшей была установлена. Ею оказалась 36-летняя харьковчанка, которая с 10 июля находилась в розыске как без вести пропавшая.
На теле женщины правоохранители не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.