На Харьковщине в камышах нашли тело женщины

17 июля в 12:00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение от 53-летнего жителя. Харькова о том, что около водоема в селе Затишье в камышах он обнаружил тело неизвестной женщины. Об этом сообщает пресс-цент ГУНП Харьковской области.

В ходе проведения розыскных мероприятий личность погибшей была установлена. Ею оказалась 36-летняя харьковчанка, которая с 10 июля находилась в розыске как без вести пропавшая.

На теле женщины правоохранители не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

