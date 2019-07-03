На Харьковщине в огне погибли 2 человека

За сутки на Харьковщине произошло два пожара, во время которых погибли люди.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, первый из них произошел в Барвенковском районе: в поселке Никополь, на улице Мира, 101 в 04:30 в частном домовладении загорелся матрас на площади 1 кв. метр.

Спасатели ГСЧС на тушение пожара не вызывались.

Огонь потушили соседи. Во время пожара погиб владелец квартиры - мужчина 1956 года рождения, имевший инвалидность 2-й группы.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС украины в Харьковской области, вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

Второй пожар произошел в Холодногорском районе Харькова 2 июля в 10:58 в переулке Резниковском, 1. Там в квартире на 4-м этаже 5-ти этажного жилого дома загорелся диван на площади 3 кв. метра.

На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры - мужчины 1964 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, прибывшие на место спасатели установили, что пожар происходит в квартире на четвертом этаже дома. 55-летний хозяин квартиры лежал на диване, который горел. Спасатели обнаружили его тело уже без признаков жизни. Площадь пожара составила 3 ​​кв.м.

Пожарные локализовали пожар в 11:46.

Из-за сильного задымления лестничной клетки десятерых жителей других квартир эвакуировали на свежий воздух.

Окончательная ликвидация огня зафиксирована в 12:01.

Причины пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.