На Харьковщине в огне погибли 2 человека

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23 сентября 2019 г. 10:17
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В течение недели, с 16 по 23 сентября на Харьковщине спасатели 277 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате пожаров погибли 2 человека, еще 2 получили травмы.

На месте ликвидации пожаров 3 человека были спасены, из них 1 - ребенок.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 20 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего специалисты обезвредили 154 обнаруженных боеприпаса, среди которых: 1 авиабомба, 131 артснаряд, 15 минометных мин и 7 гранат.

 

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