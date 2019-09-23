На Харьковщине в огне погибли 2 человека

В течение недели, с 16 по 23 сентября на Харьковщине спасатели 277 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате пожаров погибли 2 человека, еще 2 получили травмы.

На месте ликвидации пожаров 3 человека были спасены, из них 1 - ребенок.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 20 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего специалисты обезвредили 154 обнаруженных боеприпаса, среди которых: 1 авиабомба, 131 артснаряд, 15 минометных мин и 7 гранат.