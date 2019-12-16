На Харьковщине в огне погибли 2 человека

16 декабря 2019 г. 10:14
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На Харьковщине с 09 по 16 декабря спасатели 54 раза выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Бойцам ГСЧС на пожарах удалось спасти от огня 1 человека и эвакуировать 25.

Однако в результате пожаров все же погибли 2 человека и пятеро получили травмы, из них - 3 детей, отметили в ГСЧС.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 8 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего специалисты обезвредили 9 боеприпасов, из которых: 4 артснаряда, 3 минометных мины и  2 гранаты.

 

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