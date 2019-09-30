На Харьковщине в огне погибли 2 человека, двое получили травмы

В течение недели, с 23 по 30 сентября на Харьковщине спасатели 318 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате пожаров погибли 2 человека, еще 2 получили травмы.

Во время ликвидации пожаров пожарные спасли 3-х человек и 74 эвакуировали.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 24 раза выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

По данным ГСЧС, всего за неделю на Харьковщине было обнаружено и обезврежено 117 боеприпасов. Среди них были 2 авиабомбы, 51 артснаряд, 30 минометных мин, 33 гранаты.